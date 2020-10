Argentino Pablo Zabaleta anunció su retiro del fútbol a los 35 años

El lateral derecho argentino Pablo Zabaleta, quien tuvo una extensa trayectoria por el fútbol europeo, anunció este viernes su retiro del fútbol a los 35 años de edad.

A través de sus redes sociales, el mundialista con la "Albiceleste" publicó el mensaje: "Después de 18 años como profesional he tomado la decisión de dejar el fútbol. Han sido años maravillosos donde pude disfrutar de momentos únicos e inolvidables".

"Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino: clubes, compañeros, entrenadores y, por supuesto, a toda mi familia y amigos. Con muchísima emoción, me despido de una de las mejores etapas que me dio la vida", añadió.

Zabaleta debutó en San Lorenzo el año 2002, para posteriormente pasar por Espanyol y jugar en Inglaterra con Manchester City y West Ham, siendo dirigido en estos dos últimos clubes por el chileno Manuel Pellegrini.