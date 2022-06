Higuaín: De las chances erradas en finales, la que más me recrimino es con Chile en EE.UU.

El delantero argentino Gonzalo Higuaín, aseguró que de las chances erradas en finales, la que más se recrimina es la que se perdió ante Chile la definición de la Copa América Centenario que se disputó en Estados Unidos.

En conversación con TyC Sports, el delantero aseguró que "de las chances erradas en finales, la que más me recrimino es el mano a mano con Chile en Estados Unidos. El gol a Bélgica (en Brasil 2014) es de los que más grité en mi vida, como si fuera el último".

Sobre las críticas que recibió Argentina durante su época en el seleccionado, indicó que "si lográbamos lo que habían logrado ustedes nos hacían estatuas en nuestro país, y a ustedes los critican'.

"El club de amigos llegó a la final del mundo. Si hubiésemos salido campeones, habríamos sido la gloria, pero como no pasó, no sirvió", complementó el ex Real Madrid.

Finalmente, se refirió a las burlas y críticas que ha sufrido tras las finales perdidas. "Sé que por momentos han tenido comentarios y mensajes exagerados, pero no tengo rencor para nadie. Amo argentina y amo mi país. Simplemente gracias", sentenció.