El defensor Benjamín Molina analizó el debut de La Roja sub 17 ante Brasil en el Sudamericano de Ecuador. El futbolista de O’Higgins expresó que: “Estamos dolidos porque no era el resultado que queríamos. Pero somos una selección que no dejará de luchar y daremos la cara ante cualquier rival”.

(Video: Comunicaciones ANFP)