Escobar recordó triunfo en el Monumental con la UC de Ecuador: Los dirigentes pidieron perder por poco

El entrenador de Universidad de Chile, Santiago Escobar, recordó cuando salió victorioso del Estadio Monumental en la Copa Sudamericana de 2019 al eliminar a Colo Colo de la primera fase con U. Católica de Ecuador, a días de una nueva visita a Macul, esta vez como DT de los azules.

"Fue un triunfo impensado en ese momento, algunos directivos me dijeron 'profe, si perdemos que sea por poquitos goles', yo le decía que debe tener fe, mucha confianza", expresó en conferencia de prensa.

"Soy un hombre de mucha confianza que en los momentos adversos me he apoyado en esas experiencias de la parte deportiva y la parte humana, hoy no pienso mucho en eso, logramos una clasificación en escenario contra 37.000 personas donde nadie daba nada por la Universidad Católica", agregó.

"Hoy estoy con la U, en un escenario difícil, porque venimos de dos derrotas, pero en la vida y en el fútbol no hay nada fácil", señaló.

El DT de la U visitará el Monumental nuevamente este domingo desde las 12:00 horas en un duelo válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional.