Gustavo Quinteros: Contamos con Solari para toda la temporada

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, habló de la oferta de América de México por Pablo Solari y, si bien, aseguró apoyar al jugador, también dejó en claro que quiere tenerlo durante este 2022.

Quinteros dijo en conferencia de prensa, tras la victoria por 2-1 en el Superclásico ante Universidad de Chile, que "nos pone orgullosos que un jugador que no había jugado en primera haya sido la revelación en Chile y haya hecho una temporada extraordinaria. Es motivo de orgullo que tenga una oferta importante, pero nosotros contamos con él para las temporada".

Sobre el encuentro disputado ante los "azules" en La Plata, Argentina, el argentino-boliviano expresó que "fue un partido favorable para nosotros, en juego y posibilidades. Tras el 2-0 empezamos a relajarnos en la posesión y un error en la defensa nos costó el gol. Estoy conforme porque después de ocho días de entrenamientos mostramos un buen fútbol".

Para la Supercopa del 23 de enero ante Universidad Católica afirmó que "vamos a llegar muy bien porque los jugadores están trabajando con mucha humildad. Vamos a llegar de la mejor manera y ojalá que tengamos a todos los jugadores a disposición, hoy cuidamos a algunos jugadores que estaban tocados".

El estratega también analizó el rendimiento del debutante Juan Martín Lucero: "Muy bien, él viene de estar parado un tiempito. Entrenó lo mejor posible para estar en este partido y estuvo bien. Nos faltó asistirlo un poco mejor, pero hace muy buenos movimientos, pivotea muy bien y tiene una condición física que ayuda al equipo en la presión".

Finalmente, aclaró la ausencia de futbolistas como Iván Morales y Javier Parraguez: "Hay jugadores que están tocados o no están bien en lo físico y no quisimos arriesgarnos. Todos los que no participaron y no estuvieron citados es porque no están al 100 por ciento físicamente y no queremos arriesgarlos".

Colo Colo jugará este sábado a las 09:00 horas (12:00 GMT) frente a Estudiantes en el mismo estadio UNO de La Plata, pero a puertas cerradas, en tanto que, el lunes volverá a salir a la cancha por el torneo de verano ante Boca Juniors a las 21:00 horas (00:00 GMT).

"FUE UN PARTIDO FAVORABLE PARA NOSOTROS, JUGAMOS CASI SIEMPRE EN CAMPO RIVAL"

Gustavo Quinteros, técnico de Colo Colo, y sus impresiones tras el Superclásico: "Estoy conforme, porque después de nueve días de entrenamiento, jugamos 90 minutos bastante intensos". @StarPlusLA pic.twitter.com/SJwNEqRKKQ — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) January 15, 2022