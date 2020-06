Hugo Droguett: Independiente de Marcelo Salas, lo que molesta es la actitud de Temuco

En el plantel de Deportes Temuco siguen lamentando la decisión de la dirigencia de acogerse a la Ley de Protección al Empleo por la crisis por el coronavirus, tal como lo reflejó el ex seleccionado chileno Hugo Droguett, quien se refirió la determinación del cuadro presidido por Marcelo Salas.

"Llevo poco tiempo, pero claro que te sorprende la decisión. Independiente de que sea Marcelo Salas, lo que molesta es la actitud de Deportes Temuco. Se habla más porque es él y nadie espera que se haga eso", dijo el experimentado jugador en conversación con La Tercera.

"A estas alturas termina dando lo mismo. Nos hemos comido todo el tiempo y estamos a poco de volver a entrenar. En algún momento tiene que haber alguna reunión, porque sin dudas que acá algo se quiebra", añadió.

En cuanto a su relación con el "Matador", sostuvo: "Pueden creer que somos amigos. Estuve con él en la U y en la selección. Pero soy súper respetuoso, solo soy un trabajador más. Hago mis cosas y no tengo relación. La relación normal de trabajador hacia su jefe".

Además, Droguett descartó un posible retiro por toda esta situación en el club: "No se me pasó por la cabeza. Más que nada era renunciar al club y ver si salta algo. Me siento súper bien. Lo estaba demostrando nuevamente. En cuatro partidos llevaba dos goles. Las ganas están más que nunca".

"Cuando pasan estas cosas, quieres volver el tiempo atrás, pero no me arrepiento. De una u otra manera era volver a casa, una decisión familiar. Tampoco íbamos a saber que llegaría una pandemia tan fuerte y esta situación", concluyó.