José Luis Gamonal: Nos sentimos pasados a llevar por la dirigencia de Deportes Temuco

El portero de Deportes Temuco, José Luis Gamonal, se mostró molesto con la decisión de la dirigencia del club sureño de acogerse a la Ley de Protección del Empleo, asegurando que "nos sentimos pasados a llevar".

En conversación con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, el meta contó que "hace como dos semanas de nuestra parte empezamos a hablar con el gerente del club para poder buscar soluciones y alternativas, y en primera instancia ellos nos dicen que quieren hacer un descuento de un 30 por ciento de abril, mayo y junio para poder subsistir los meses que venían porque iba a ser complicado".

"Tratamos de buscar formas de que esto llegara a buen puerto de ambas partes, sabiendo que teníamos que tener un descuento para poder ayudar al club. Tratamos de seguir en conversaciones y a los días después nos mandan la carta diciendo que ellos se acogen a la Ley, que era algo que también se veía venir y que según ellos otros clubes también lo van a hacer", agregó.

En la misma línea, el guardavallas aseguró que "lo que se conversó no llegó a nada y ellos tomaron esa determinación, entonces también nos sentimos pasados a llevar por todo lo que ha pasado. Nosotros siempre tuvimos la disposición para solucionar el problema".

Gamonal reveló además que "nosotros después del partido con San Marcos, que fue como 18 o 20 de marzo, seguimos entrenando por teletrabajo, nos mandaron pautas de entrenamiento y el club también desconoció eso y por ende nos pagarán solo el 70 por ciento de este mes".

El portero también afirmó que "el caso más complejo es el del Mauro Prieto, que es un jugador que llegó hace poco. El creo que no tiene liquidaciones de los meses anteriores, que creo que son tres para poder acogerse a la Ley y no las tiene. Entonces él está totalmente a la deriva y parece que es un caso que ellos no quieren tocar".

La respuesta de Marcelo Salas

Al ser consultado sobre qué les ha dicho Marcelo Salas al respecto como presidente del club, el meta indicó que "Marcelo dijo que el canal para poder conversar este tipo de situaciones era Fernando Navarrete, que es el gerente. Nosotros siempre nos comunicamos con Fernando y tratamos de buscar soluciones con él".

"Con Marcelo no tuvimos diálogo, por lo menos yo. Creo que (Cristián) Canío tuvo diálogo con él, Sebastián Domínguez igual y les dijeron lo mismo, que Fernando es el canal para poder conversar", aseveró.