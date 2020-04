Plantel de Temuco y suspensión de contratos: La dirigencia debe empatizar con sus trabajadores

El plantel de Deportes Temuco llamó a la dirigencia del club a "recapacitar y empatizar con los trabajadores del club", luego de que hace unos días decidiera suspender los contratos de los jugadores y funcionarios, amparados en la ley de protección del empleo, debido a la crisis por el coronavirus.

Los futbolistas se expresaron mediante un video y un comunicado publicado en las redes sociales del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) y señalaron en primer término que "el plantel expresa su profundo repudio a la decisión de Deportes Temuco, medida autoritaria e intransigente, alejada del dialogo y permanente disposición del plantel por encontrar una alternativa distinta".

Además, indicaron que "nos descontaron el 30 por ciento del mes de marzo, donde por indicación de la institución debimos mantenernos en cuarentena preventiva, con las debidas pautas de trabajo y monitoreo del cuerpo técnico. Dicho trabajo era publicado en la plataforma digital del club (Instagram: deportes_temuco_oficial), pero una vez tomada esta medida fueron sacados de sus publicaciones".

Junto con esto, añadieron que "no hubo ningún tipo de negociación" y que invitan a la dirigencia a "recapacitar sobre esta decisión, empatizar con sus trabajadores que no cuentan con los fondos en sus cuentas individuales y deberán recurrir al fondo solitario, apoyar a quienes no cumplen con los requisitos para ser cubiertos por la ley, y finalmente reconocer los días trabajados bajo la cuarentena en marzo".