Así quedaron los cruces de octavos de final en la Champions League:

- B. Monchengladbach (ALE) vs. Manchester City (ING)

- Lazio (ITA) vs. Bayern Munich (ALE)

- Atlético de Madrid (ESP) vs. Chelsea (ING)

- RB Leipzig (ALE) vs. Liverpool (ING)

- FC Porto (POR) vs. Juventus (ITA)

- FC Barcelona (ESP) vs. PSG (FRA)

- Sevilla (ESP) vs. Borussia Dortmund (ALE)

- Atalanta (ITA) vs. Real Madrid (ESP)

Los cruces de Europa League:

- Wolfsberger (AUT) vs. Tottenham Hotspur (ING)

- Dinamo Kiev (UCR) vs. Club Brujas (BEL)

- Real Sociedad (ESP) vs. Manchester United (ING)

- Benfica (POR) vs. Arsenal (ING)

- Estrella Roja (SER) vs. AC Milan (ITA)

- Antwerp (BEL) vs. Rangers (ESC)

- Slavia Praga (RCH) vs. Leicester City (ING)

- Salzburgo (AUT) vs. Villarreal (ESP)

- SC Braga (POR) vs. AS Roma (ITA)

- FC Krasnodar (RUS) vs. Dinamo Zagreb (CRO)

- BSC Young Boys (SUI) vs. Bayer Leverkusen, de Charles Aránguiz (ALE)

- Molde FK (NOR) vs. Hoffenheim (ALE)

- Granada (ESP) vs. Napoli (ITA)

- Maccabi Tel-Aviv (ISR) vs. Shakhtar Donetsk (UCR)

- Lille (FRA) vs. Ajax (HOL)

- Olympiakos (GRE) vs. PSV Eindhoven (HOL)