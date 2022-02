La UEFA convocó para este viernes una reunión extraordinaria de su Ejecutivo

La Unión Europea de Fútbol decidió convocar para este viernes una reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo para evaluar la situación y tomar las decisiones necesarias, ante la evolución de los acontecimientos en las últimas 24 horas entre Rusia y Ucrania.

"Tras la evolución de la situación entre Rusia y Ucrania en las últimas 24 horas, el presidente de la UEFA decidió convocar una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo para el viernes 25 de febrero, con el fin de evaluar la situación y tomar todas las decisiones necesarias", anunció el organismo en un comunicado.

La UEFA tenía programada una reunión de su Comité Ejecutivo para el martes 22 de marzo y está muy pendiente de la evolución de los hechos, sobre todo teniendo en cuenta que San Petersburgo es la ciudad designada para albergar la final de la Liga de Campeones de la presente edición.

