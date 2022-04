UEFA rompió su vínculo de 45 años con Panini como proveedor para torneos de selecciones

La UEFA reemplazó a la firma italiana Panini como su proveedor exclusivo de lánimas, tarjetas, cartas y stickers de cara a los próximos torneos europeos, rompiendo un vínculo de 45 años.

La marca Topps, nueva empresa encargada de los artículos, producirá albums para la Eurocopa 2024 y 2028, la Liga de Nacionesl y la Eurocopa femenina del 2025.

Topps es el asociado oficial de la UEFA en la Champions League y otros torneos, pero desde el nuevo acuerdo tendrá la tarea de proveer elementos para el fútbol de selecciones.

Panini produjo láminas de cada Mundial desde 1970 y de la Eurocopa desde 1977, con el certamen de 2020 como última edición.

Panini seguirá en la Copa del Mundo de Qatar junto a la FIFA.

2024 is going to be special! 🙌 We're proud to announce our partnership with @UEFA as an official licensed partner of UEFA EURO 2024™. (With the help of Jose Mourinho as our sticker manager, who will select the players included in the Topps sticker album & more!)#Topps | #UEFA pic.twitter.com/bflb0qtilI