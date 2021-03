Alejandro Chumacero: En Unión Española ya me dicen "Chumasteiger"

El volante Alejandro Chumacero repasó sus primeros días en Unión Española y confesó que en el plantel lo apodan "Chumasteiger" por su parecido con el alemán Bastian Schweinsteiger.

"En Unión ya me dicen 'Chumasteiger', pero sirve para unirse al grupo. El 'Mono' Sánchez, Benja -Benjamín Galdames-, -Cristian- Palacios que jugué en Puebla con él, con todos ya me llevó bien. Ya me voy conociendo con todos", comentó en entrevista con La Tercera.

Sobre las motivaciones para fichar por el cuadro "hispano", comentó que "por el país, la ciudad, la oportunidad. Tú sabes que para mi carrera es muy importante seguir a alto nivel".

Consultado por si otro equipo chileno lo buscó anteriormente, dijo que "hace mucho tiempo casi vengo a Chile, pero no se pudo concretar. No me acuerdo el equipo, era Colo Colo parece. No me acuerdo la verdad".

Por último, anticipó el amistoso de Bolivia ante Chile y manifestó que "ese duelo será muy lindo, me voy a encontrar con Carlitos Palacios también. Espero verlo e intercambiar camisetas".



"Martín Lasarte es un técnico reconocido por todos y ahora tiene un gran nivel de jugadores jóvenes para poder llevar adelante su trabajo", cerró.