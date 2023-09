Mauricio Pellegrino se ilusiona con mantenerse en la U: A mí me encantaría seguir

El entrenador de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, se mostró ilusionado con la idea de seguir en el club para la próxima temporada, aunque reconoció que todo depende de los resultados que consiga en el tramo final del Campeonato Nacional.

"A mí me encantaría seguir, pero no sé qué va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar la semana que viene en el alto rendimiento. Disfruto en el lugar donde estoy, pero esto cambia semana a semana, ahora lo vivo con naturalidad porque siempre ha sido así, ahora siento que estamos en un buen momento, estoy concentrado en hacer un buen partido el domingo y luego el futuro dirá", señaló.

"En el deporte se gana, empata o pierde todos los fines de semana, me ha pasado casi 40 años, convivimos con eso permanentemente, uno es entrenador cuando las cosas te van bien, regular y mal. Te contratan para estar en todos los momentos", especificó.

"Siento que aporto lo mejor y los jugadores me dan lo mejor para ser un equipo competitivo, los resultados no se dan, creo que el pasado cercano de esta institución ha cambiado montón de entrenadores y ha seguido en la misma tónica, a veces el entrenador se tiene que ir y a veces quedarse, el resultado es lo que te mueve, en los momentos complicados es donde uno más se supera y tiene que mostrar lo mejor, uno como entrenador debe dar lo mejor, ahí ve la madera de las personas", remarcó.

En relación al nivel que espera exhibir en el próximo choque, con Copiapó, expuso que "fue buena la imagen que tuvimos en el segundo tiempo con Colo Colo y queremos seguir en esa levantada".

Igualmente se refirió a los receso del torneo y explicó que "para mí es algo nuevo, tengo que tratar de tener al equipo al mejor ritmo posible, porque si hablamos de pretemporada es una situación diferente, esto es un parón donde van a faltar pocos partidos en el momento más importante del torneo. Tenemos que adaptarnos a tratar de jugar partidos para encontrar ritmo, no perder la forma y entrenar de la mejor manera".

En lo relacionado con jugadores como Israel Poblete y Cristian Palacios, dijo que "si hablamos de posibilidades, han estado siempre conmigo en el campo, adentro o afuera. Conversaciones tengo con todos los jugadores, no me gusta dar muchas razones cuando uno no juega, porque cada vez que haces cambios uno puede explicar motivos. Los jugadores saben que uno elige el once que cree que es para encontrar el mejor nivel".

Para finalizar habló sobre el delantero Eduardo Vargas: "Los clubes siempre tienen que tratar de buscar los mejores jugadores para que puedan darte rendimiento, Eduardo ha sido un gran jugador en la historia del club, obviamente que es un delantero importante en el pasado de la U y es algo que tendríamos que valorar cuando llegue su momento".

"Estamos hablando de un jugador que vivió una época fantástica en el club y cuando llegue el momento puedo dar mi opinión, pero siempre el club tiene que estar mirando y pensando en lo que va a pasar el próximo año por contratos y muchos factores, pero Eduardo es un jugador del que parte de lo que es como futbolista es el afecto que tiene la gente por él", completó.