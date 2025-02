Cody Rhodes fue tajante al decir que NO quiere enfrentar a John Cena en Wrestlemania 41

El próximo evento premium de WWE en este inicio de año es Elimination Chamber 2025, el cual se llevará a cabo el próximo 1 de marzo en el Rogers Centre de Toronto, en Canadá.

Para dicho show el plato fuerte es la misma lucha que habrá en la tradicional cámara de la eliminación, y que otorga otro cupo para un combate titular en Wrestlemania 41, la gran vitrina de la empresa estadounidense.

Para dicho evento estelar de Elimination Chamber ya hay nombres confirmados como Drew McIntyre, Logan Paul, CM Punk y John Cena. Precisamente, la presencia de este último fue tema para el vigente campeón indiscutido de WWE, Cody Rhodes, quien fue tajante al manifestar sus dudas de querer enfrentar al 16 veces campeón mundial en una nueva edición de Wrestlemania.

Cody Rhodes esquiva la posibilidad de luchar contra John Cena

Desde que confirmó su presencia para el reciente Royal Rumble, la expectación entorno a una posible victoria de John Cena creció como la espuma, donde varios fanáticos de la lucha libre anhelaban que una de las icónicas estrellas de la compañía tenga su 'último baile' en el año de su retiro de la lucha libre.

Pero, aquello no ocurrió, ya que Cena lamentó como Jey Uso le robara la gloria en la batalla real masculina en Royal Rumble. Sin embargo, su participación en la próxima Elimination Chamber lo vuelve a poner en la escena, aunque no para el propio Cody Rhodes, quien manifestó que: "Cuando anunció su retiro, muchos corrieron a decir 'quiero luchar contra John o quiero hacer algo con John, por supuesto. Probablemente, yo fui el único que no levantó la mano", declaró la "Pesadilla Americana" en el podcast Theonemona.

"Eso es simplemente porque John Cena lo es todo para mi. Hay muchos luchadores de los que tomé algo, pero de quien más he aprendido en mi vida ha sido de John. Pasé años viajando con él, viendo como interactuaba con los fanáticos, cómo manejaba los eventos estelares. Así que, cuando escucho 'esto es el final', todavía no lo asimilo por completo. No me gusta la idea de eso", agregó en su explicación de por qué no querría ser el último oponente de John Cena en un ring.

¿Cuándo se llevará a cabo Wrestlemania 41?

Luego de Elimination Chamber el próximo 1 de marzo, ya entrará en tierra derecha el camino a Wrestlemania 41, el magno evento premium de WWE que tendrá lugar los próximos sábado 19 y domingo 20 de abril desde el Allegiant Stadium, en Las Vegas.