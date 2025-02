Los grandes candidatos a ganar la batalla real masculina en WWE Royal Rumble

Ya empieza la cuenta regresiva para que tengamos una nueva edición de WWE Royal Rumble, el evento premium que abre el camino hacia Wrestlemania 41. Por ende, el mundo de la lucha libre empieza a tantear con absoluta seriedad lo que pueda ocurrir este sábado 1 de febrero en el Lucas Oil Stadium, en Indianápolis.

El plato fuerte de este Royal Rumble 2025 no será la lucha de escaleras por el título indiscutido entre el actual campeón Cody Rhodes y su retador Kevin Owens, sino que las miradas se las robará la batalla real de 30 hombres.

Y es que dicho combate se repletará de estrellas que buscarán su oportunidad para ser evento principal en Wrestlemania los próximos 19 y 20 de abril, por lo que corresponde conocer quienes asoman como los principales candidatos a ganar el combate.

Son 14 los luchadores que han confirmado su presencia para la batalla real de 30 hombres, entre ellos algunas míticos nombres como John Cena o Rey Mysterio, además de otros activos e interesantes estrellas como CM Punk, Drew McIntyre, Roman Reigns, Seth Rollins y Jey Uso, entre otros.

Por ello, todos querrán cazar la gloria en esta edición de Royal Rumble, pero claramente hay algunos que corren con un escenario más favorable para alzarse victoriosos.

John Cena: El otrora Rapero Mayor y autor del lema Nunca te Rindas vive este 2025 su gira de despedida de la lucha libre, por lo que en el estreno de WWE RAW en Netflix ya declaró que no solo quiere participar en este Royal Rumble, sino que ganarlo para decir presente una vez más en Wrestlemania. Su gloriosa carrera lo alza como uno de los principales candidatos a ser el triunfador.

CM Punk: A pesar de haber protagonizado grandes luchas en su primer paso y desde su vuelta a WWE, CM Punk nunca ha podido estelarizar un Wrestlemania, por lo que su irrupción en el actual roster también lo perfila como uno de los fuertes acreedores para ganar Royal Rumble. Además, su reciente careo con Cody Rhodes alimentó la chance de que ambos se vean las caras en la Vitrina de los Inmortales.

"This is about us."@CMPunk plans on winning the Royal Rumble not only for himself, but for his fans! #RoyalRumble pic.twitter.com/ffKoTPO7ru