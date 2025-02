Se arma Wrestlemania: Charlotte Flair y Jey Uso son los ganadores del Royal Rumble

El Royal Rumble 2025 celebrado en Indianápolis fue una montaña rusa de emociones. La última participación de John Cena en el evento de 30 luchadores y la participación histórica de la chilena Stephanie Vaquer, son algunos de los momentos más emocionantes del evento.

Pero, a pesar de los momentos destacados del segundo PPV más destacado de la industria, las cámaras van hacia los ganadores de los cuatro combates disputados. La lucha de 2 a 3 caídas por los campeonatos en parejas, el título indiscutido de la WWE y las dos batallas reales,que dieron pasajes a dos luchadores a Wrestlemania 41.

Ganador del Royal Rumble masculino 2025

En una histórica batalla del Royal Rumble, en donde parecía que la leyenda John Cena lograría su tercera consagración en el evento, e igualaría el récord de Stone Cold Steve Austin, pero el samoano Jey Uso lo eliminó y aseguró su pasaje a Wrestlemania como primer retador por el campeonato de la WWE.

🚨 JEY USO WINS THE 2025 MEN’S #ROYALRUMBLE OH MY GOD. pic.twitter.com/8QkAsnNxg4

Ganadora del Royal Rumble femenino 2025

Tras más de un año de ausencia, Charlotte Flair, hija de la leyenda de las luchas Rick Flair, logró coronarse como ganadora de la batalla real tras eliminar a la poderosa Nia Jax y a la debutante Roxanne Pérez, convirtiéndose en la primera retadora al campeonato mundial en Wrestlemania.

What a comeback for CHARLOTTE FLAIR!

The QUEEN is going to #WrestleMania!#RoyalRumble pic.twitter.com/vDgWoVdJKc