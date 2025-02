WWE RAW 10 de febrero en Netflix: Horario y cartelera de combates

Las storylines, las rivalidades y los combates no paran en la WWE, ya que este lunes en Monday Night RAW se sabrá el futuro de muchos luchadores de la industria, los cuales buscan un cupo para clasificar al próximo PPV, Elimination Chamber.

Con diversas superestrellas y segmentos confirmados, el episodio N°1655 de la marca roja promete ser uno de los más movidos en el camino a la Cámara de la Eliminación, que se desarrollará el próximo 1 de enero en Toronto, Canadá.

El nuevo episodio de Monday Night RAW dará inicio desde las 22:00 horas en Chile, al igual que en la mayoría del continente.

Todos los eventos de la industria de lucha libre más grande del planeta son transmitidos solamente por la plataforma de streaming Netflix.

Combate clasificatorio masculino para Elimination Chamber: Rey Mysterio vs Logan Paul.

