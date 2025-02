WWE SmackDown 14 de febrero en Netflix: Horario y cartelera de combates

La WWE vive días vitales de cara a su próximo PPV, Elimination Chamber, ya que durante los eventos semanales se han ido designando mediante combates quiénes serán los que entren a la Cámara de la Eliminación el 1 de enero.

Es por ello que la edición N°1328 de Friday Night SmackDown no se queda atrás, debido a que el evento de esta noche contará con dos nuevos clasificados. Hoy, un luchador y una luchadora clasificarán al evento estelar de la industria de lucha libre más grande en el mundo, además de contar con una pelea por un campeonato.

El nuevo episodio que tendrá la marca azul de la WWE se transmitirá desde las 22:00 horas en Chile y en la mayoría del continente sudamericano.

Desde los inicios del 2025, la industria más grande de lucha libre transmite todos sus capítulos mediante la plataforma de streaming Netflix.

Combate masculino de “Triple Amenaza” clasificatorio para Elimination Chamber: Damian Priest vs Braun Strowman vs Jacob Fatu.

Combate clasificatorio femenino para Elimination Chamber: Naomi vs Chelsea Green.

Combate por el Campeonato Femenino de la WWE: Tiffany Stratton (c) vs Nia Jax.

. @tiffstrattonwwe defends her WWE Women's Championship against Nia Jax TONIGHT on #SmackDown ! 📺 8ET/7CT on @USANetwork pic.twitter.com/g8cN5nOO56

Segmentos

El samoano Solo Sikoa, regresa a SmackDown tras atacar la semana pasada al campeón indiscutido Cody Rhodes.

Solo Sikoa is back and he just attacked @CodyRhodes!! 😱#SmackDown pic.twitter.com/elWsloeZ57