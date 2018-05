Trump aplaude prohibición de protestar durante el himno en la NFL

El presidente estadounidense, Donald Trump, aplaudió la decisión de la liga profesional de fútbol americano (NFL) de prohibir a los jugadores arrodillarse durante el himno nacional antes de los partidos en señal de protesta, y aseguró que quienes lo hacen "probablemente no deberían estar en el país".

"Deberías ponerte en pie con orgullo para el himno nacional y los propietarios de la NFL hicieron lo correcto", dijo Trump en una entrevista en la cadena de televisión Fox.

"Tienes que estar de pie con orgullo para el himno. (Si no lo haces) no deberías estar jugando, no deberías estar allí. Puede que no debieran estar en el país", agregó.

Los propietarios de la NFL acordaron este miércoles multar a los equipos cuyos jugadores se arrodillan durante el himno nacional antes de los partidos, un tipo de protesta que empezó a hacerse al final de la temporada pasada.

La nueva reglamentación, no obstante, permite a los jugadores permanecer en el vestuario durante el himno, eliminando así el requisito actual que los obliga a estar en el rectángulo de juego cuando suena.

"No creo que la gente deba quedarse en los vestuarios, pero creo que está bien (esa solución)", indicó el mandatario.

La polémica estalló al final de la temporada pasada cuando miembros de varios equipos de la liga decidieron poner una rodilla en el suelo durante el himno en señal de protesta contra la violencia policial que sufren los afroamericanos en EEUU.