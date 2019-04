La columna de Pelotazo: La mala suerte

Cuando las cosas no resultan, un argumento que suele aparecer es el de "la mala suerte". Hay quienes creen en eso. Si es tu caso, deja la columna hasta acá. Si no crees en ello, como yo, bienvenido al siguiente párrafo.

Universidad de Chile lleva tres derrotas consecutivas en el torneo nacional y tras el partido a Johnny Herrera le preguntaron si acaso los azules estaban con... mala suerte.

El portero manifestó que viven una mala racha, una cosa indesmentible, pero seguramente alguien solidariza con el reportero y cree de corazón que la U está con... mala suerte.

La mala suerte no existe. Ni la buena.

Si un equipo pierde, empate o gana, no es por suerte. Es por trabajo, bien o mal hecho, o porque el rival también hizo la tarea o dejó de hacerla.

Es triste leer o escuchar que a un equipo, en este caso a Universidad de Chile, le anotan "cuando mejor está jugando". Puede ser cierto sin duda, pero imagina: ni cuando más brillas, ni cuando muestras tu mejor versión, ni siquiera ahí, eres capaz de anotar un gol. Igual marcó el empate parcial, pero no "cuando mejor estaba jugando".

Entremos más en detalle. El goleador de los azules en 2018 fue Mauricio Pinilla, un delantero que no jugó el segundo semestre tras su tortuosa salida del club.

Ante ello Azul Azul, lógicamente, buscó un goleador. Trajo al primero el mismo año: Ángelo Henríquez. El atacante debutó con dos goles e ilusionó a los azules, pero ahí quedó. Un globo que se terminó de desinflar este último fin de semana con el jugador sin ser citado frente a Antofagasta.

Entendiendo que no bastaba, la concesionaria trajo más delanteros. De los cuatro jugadores con más goles en el torneo nacional pasado, trajo a dos: Gabriel Torres (15) y Matías Campos López (14). Ya en 2019 en ambos no suman anotaciones.

Tan mermada está la delantera azul que el goleador del equipo es Matías Rodríguez con cuatro goles. Así está la cosa.

Entonces... si contrataste mal; si tus delanteros no anotan las chances que se generan, que fueron cuatro en los primeros veinte minutos ante Antofagasta; si tus defensas fallan cuando no deben... no salgan con la mala suerte. A la U le falta trabajo y le faltan mejores jugadores. Trajo once refuerzos, pero cantidad y calidad no son sinónimos.

Hoy en el campeonato casi todos los equipos tienen una idea de juego. Independiente que ganen, empaten o pierdan. Unión Española basa su juego en la defensa. Colo Colo en el ataque. Universidad Católica en la posesión.

Casi todos, porque después de seis fechas nadie sabe en qué se basa el juego de la U. Con una quinta parte del torneo jugado los universitarios están en zona de descenso. En el papel, existen peores planteles que los laicos. Sin embargo, en cancha no se está notando.