Enfermera de Villa Giacaman: Lo que más necesitamos son elementos de protección personal

- Todos por el Deporte y el Hogar de Cristo se unen para ir en ayuda de Villa Giacaman.

Valeria Bustos, enfermera de Villa Giacaman, explicó que los elementos de protección personal son las mayores necesidades que tiene la residencia para adultos mayores no valentes ubicada en Hualpén, la cual forma parte de la nueva campaña de Todos por el Deporte, junto al Hogar de Cristo y la Fundación Gol de Oro.

"Una de las necesidades más complicadas y que hemos hecho más uso de ellas son las EPP", señaló en diálogo con nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa.

"En nuestra residencia es a lo que más le damos utilidad. porque debemos ingresar a turnos con nuestras EPP correspondientes y cumplir los protocolos sanitarios. En este caso, es uno de los mayores gastos que se ha hecho a nivel Hogar de Cristo, la necesidad es estar con nuestras mascarillas para cuidar a nuestros usuarios y eso es necesario para protegernos", afirmó la profesional.

Además, contó en diálogo con nuestra emisora que lo más difícil de convivir con los adultos mayores durante la época de pandemia es la prohibición para abrazarlos cuando se encuentran tristes.

"Lo más difícil es no poder abrazarlos si se sienten tristes, o no poder tomarlos de las manos. Es algo que a ti te llega, te toca y -queda- decirles con la mirada, abrazarlos con la mirada, es la única forma, para no tener tanto contacto con ellos, eso es lo más difícil de este periodo de pandemia. No poder abrazar ni estar con contacto físico con ellos", declaró.

"Eso nos marcó cuando dividimos la residencia por la mitad, nos marcó a nosotros como funcionarios y a nuestros adultos mayores", completó.

¿Cómo ayudar?

- Puedes aportar a la Villa Giacaman y a nuestros "viejos cracks" a través del sitio oficial del Hogar de Cristo.

- También puedes participar en la subasta de una camiseta de Inter de Milán, firmada por Alexis Sánchez, para lo que puedes enviar tu oferta al WhatsApp +56978880770.