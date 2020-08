Joven de Futuros por el Tenis becado por universidad: La labor que hace la Fundación es muy grande

Diego Neira, tiene 19 años y el 2015 se integró a la Fundación Futuros para el Tenis, desde donde le consiguieron una beca para que este 2020 entrara a estudiar Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad SEK.

"Yo llegué a la Fundación por un torneo que se estaba realizando cuando tenía 14 años, el 2015, y le pedí a mi papá que me llevara a ver los partidos y los primeros que se acercaron fueron Richard Quintana y Rodrigo Tapia, los directores de ese tiempo, y nos explicaron de qué se trataba", relató el joven tenista a Al Aire Libre Libre en Cooperativa en el marco de la campaña de Todos por el Deporte.

"Nos dijeron que es un proyecto de intervención comunitaria, con fin de ayudar a los niños más vulnerables, que no podían pagar una academia para jugar tenis, que si los padres no podían cuidar a los niños ellos lo hacían porque estaban todo el día ahí, esa Fundación es una segunda familia, para todos los que entrenan ahí lo es, no segregan a nadie", agregó.

Respecto a su primer año universitario. "Con la cuarentena he estado bien complicado, en la parte deportiva como en la académica porque este año empecé con las clases en la universidad y han sido online, en lo deportivo, los clubes están cerrados y hace seis meses no juego tenis, pero con las clases por zoom los profesores nos han ayudado a mantenernos activos para evitar las lesiones cuando volvamos a entrenar", indicó.

Neira, finalmente, invitó "a todos a colaborar con la Fundación, ya que así podremos seguir ayudando a niños que viven en situación de calle y vulnerabilidad social. La labor que hacen acá es muy grande, así podremos seguir masificando el tenis en lugares donde antes era impensado practicarlo".

"La cuarentena igual perjudicó harto porque sólo se generan ingresos por los arriendos de las cancha", cerró.