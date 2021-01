David Dubó quiere volver tras su larga sanción por doping: Me retiraré en Santiago 2023 y en el podio

El karateca nacional David Dubó expresó su entusiasmo a las puertas de cumplir una larga sanción de cuatro años por doping positivo y se puso metas altas, como dejar la actividad con una buena presentación en los próximos Juegos Panamericanos.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, Dubó señaló que "me retiraré en Santiago 2023 y arriba del podio, no me voy a retirar en camilla (risas). Me sacarte los guantes, saludaré a la gente y sería todo como deportista de alto rendimiento. Siento que merezco cerrar bien mi carrera".

Además, describió su experiencia estos cuatro años de ausencia: "No estuve de vacaciones, siempre estuve entrenando. Siempre que pude competir en algún abierto, que no son federados, estuve ahí". agregando que "extraño los viajes, salir con el buzo de Chile al extranjero y ese nerviosismo de una competencia".