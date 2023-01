Valentina Toro aclaró noticia sobre su contenido exclusivo

La karateca chilena Valentina Toro dio a conocer en sus redes sociales que no tiene cuenta en la plataforma OnlyFans y explicó que tiene contenido exclusivo, pero solo para sus "close friends".

"Mi gente bonita. Mucha gente me ha preguntado por lo que mencioné el otro día", escribió en una historia de Instagram.

"No tengo OnlyFans, no me interesa hacerlo, pero sí tengo un contenido más exclusivo en mis 'close friends'", siguió en Instagram.

Según su aclaración, "subo fotos mías que no subo a mi historia normal, cosas de karate, cosas graciosas, etc. En verdad es de todo".

"Si les interesa estar, respondan esta historia y les doy más info", continuó, cerrando con que "habrá fotos en bikini que no subo a mi historia normal, pero nada erótico ni cosas así".

Además, en otra historia, explicó que "el dinero recaudado será para mis vacaciones en Cancún".