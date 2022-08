Alexis Sánchez firmará contrato hasta el 2024 con Olympique de Marsella

El delantero chileno Alexis Sánchez tiene un acuerdo para jugar en Olympique de Marsella por dos años, el que concretará una vez que abroche la rescisión de su contrato en Inter de Milán, al que todavía le queda una temporada por cumplir.

El periodista experto en el mercado de pases europeo Nicoló Schira dio a conocer este martes que el jugador se vinculará con el cuadro francés hasta el 2024, con un salario de 2,5 millones de euros al año.

Para cerrar el negocio, Alexis firmará esta tarde el final de su compromiso con los lombardos y a cambio recibirá una indemnización cercana a los 5 millones de la divisa europea.

