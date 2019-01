¿Boo a quién?: Alexis acaparó portada de medio inglés tras victoria del United ante Arsenal

El delantero nacional Alexis Sánchez, acaparó la portada del medio inglés The Sun, luego de ser una de las grandes figuras de la victoria por 3-1 de Manchester United sobre Arsenal, en el Estadio Emirates Stadium, en el que tirunfara el chileno hace un par de tempoaradas con los "gunners".

El citado diario publicó una fotografía del nacional, con el desafiante titular: "¿Boo a quién?", haciendo eco de las constantes pifias que recibió el tocopillano, por parte de los hinchas londinenses.

Here's tomorrow's @SunSport back page:



BOO WHO?: Alexis Sanchez haunts Arsenal with an FA Cup stunner. pic.twitter.com/BdiMrZM8pn