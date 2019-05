Marcelo Díaz y Claudio Bravo destacaron entre invitados a la Avant Premiere de "Mi amigo Alexis"

En la cita también estuvieron ex futbolistas y autoridades del deporte.

Este lunes, en el Cine Hoyts de La Reina se realizó la Avant Premiere de la película "Mi amigo Alexis", cita a la que acudieron múltiples personalidades del espectáculo, la política y el deporte, donde destacaron los futbolistas Claudio Bravo y Marcelo Díaz.

Sin hablar con la prensa e intentando pasar desapercibidos, ambos acudieron a la invitación de Alexis Sánchez y asistieron al pre-estreno de la película que desde el jueves estará disponible en la cartelera de los cines del país.

Justamente Bravo y Díaz están en la palestra debido a que el técnico de la selección chilena Reinaldo Rueda decidió dejarlos fuera de la nómina para la Copa América, razón por la que se esperaba que entregaran sus impresiones al respecto, algo que no ocurrió.

Bravo y Díaz no fueron los únicos en acudir al concurrido en evento que también contó con la presencia de la ministra del Deporte Pauline Kantor, el ex piloto de Fórmula 1 Eliseo Salazar y los ex futbolistas Carlos Caszely, Pablo Contreras, Diego Rivarola y Rafael Olarra.

Por la Alfombra Roja también desfiló el relator de Al Aire Libre en Cooperativa Ernesto Díaz Correa, mientras que el periodista Jorge Gómez también formó parte del evento.