Castrilli analizó polémico penal cobrado para Huachipato ante Copiapó: El VAR le dio la razón al árbitro

El presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Javier Castrilli, analizó en detalle el custionado cobro del segundo penal en el partido entre Huachipato y Deportes Copiapó por la revancha de la promoción.

"Jugadas como la ocurrida en el partido entre Huachipato y Copiapó son precisamente las que nos permiten agradecer la tecnología, más precisamente el VAR, porque para la mayoría de nosotros no había sido falta a primera vista, pero la seguridad del árbitro y la proximidad con la acción nos dejaba la duda y principalmente un movimiento extraño de la camiseta en la reiteración de las imágenes", apuntó en un video publicado por la ANFP sobre la actuación de Francisco Gilabert.

"No obstante también me llamó poderosamente la atención que cuando el VAR lo llamó para hacer una revisión, el árbitro prácticamente de forma inmediata pide corroborar lo que in situ había tenido posibilidad de percibir", agregó.

En esa línea, apuntó que "cuanto más cámaras tengan mejor, principalmente para aquellos árbitros que sancionan lo que ven, independientemente de las consecuencias, independientemente de todo lo que llegue o pueda llegar a ocurrir. Y eso es lo que hay que valorar del árbitro que tiene ese coraje y que quiere hacer justicia".

"Obviamente que luego del análisis se pudo constatar que la revisión que había hecho a través del VAR le daba la razón. Obviamente que cuando uno detiene las imágenes, detiene el cuadro y puede observar y sacar unas fotografías, puede observar como se corre la camiseta en el momento que se produce la sucesión y que esa sucesión generó un impacto en el jugador y que a su vez en la parte inferior", añadió.

Finalmente, expuso que "también se puede inferir que hubo un rozamiento de la parte media de la pierna sobre el pie izquierdo delantero, que también lo hizo perder su posición vertical y que a simple vista daba la impresión que el jugador efectivamente había jugado el balón limpiamente. Cuando luego las imágenes que acabamos de producir demuestran que lamentablemente había existido una infracción que sí pudo percibir el árbitro y que sancionó como corresponde con el tiro penal", cerró.