Julio Bascuñán será el único árbitro chileno en el Mundial sub 20

La FIFA confirmó este martes la nómina de árbitros elegidos para ir al Mundial sub 20 de Polonia que se disputará a partir de mayo próximo, lista en la que destaca el nombre de Julio Bascuñán como el único chileno en decir presente a la cita deportiva.

El juez nacional viajará al certamen junto al colombiano Andrés Rojas, el brasileño Wilson Sampaio, el venezolano Jesús Valenzuela y el boliviano Gery Vargas como asistentes de la revisión de imágenes en el VA.

La confederación que más aporta árbitros al campeonato es la UEFA, con un total de 28 personas.

- Así confirmó la FIFA la presencia de Julio Bascuñán en el Mundial sub 20:

The FIFA Referees Committee has selected 27 referees and 42 assistant referees for the forthcoming FIFA U-20 World Cup Poland 2019. Twenty-one video assistant referees (VARs) have also been appointed for this tournament. https://t.co/hlbMnFO5zc #U20WC pic.twitter.com/lejZOMIlaY