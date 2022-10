Andriy Shevchenko: "Hay que seguir apoyando a Ucrania"

Andriy Shevchenko, leyenda del fútbol ucraniano, pidió en un emotivo discurso durante la ceremonia del Balón de Oro que la comunidad internacional prosiga el apoyo a su país contra Rusia, porque "la guerra continúa".

"Es importante recordar que la guerra continúa. Hay que seguir apoyando a Ucrania", afirmó el ex jugador, ganador del Balón de Oro en 2004 cuando jugaba en AC Milan.

Preguntado por el copresentador de la gala, el marfileño Didier Drogba, sobre la situación en su país tras la invasión rusa de febrero pasado, recalcó que "es un momento muy difícil".

"Estoy muy orgulloso del pueblo ucraniano, que se ha levantado y defiende su libertad", afirmó.

También explicó que ha participado "en muchas acciones humanitarias, buscando fondos junto con el presidente (Volodímir) Zelenski", mientras recibía los aplausos del público asistente a la gala en el Teatro Chatelet de París.

