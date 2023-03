Boca Juniors desvinculó a su entrenador Hugo Ibarra, horas después de conocer su grupo y programación para la Copa Libertadores 2023, en la que enfrentarán a Colo Colo.

Ibarra estaba al filo hace algunas semanas en el elenco boquense por su mal inicio en la liga argentina, con apenas 11 puntos en ocho partidos, por lo que esta jornada se puso fin al contrato.

"Hemos tomado la determinación de que este cuerpo técnico no continúe, no tengo mucho más que decir. En este momento el cuerpo técnico de la Reserva se va a hacer cargo de la Primera y esperemos que sea por unos pocos días. No es fácil, pero ya estamos trabajando para traer un nuevo cuerpo técnico", señaló Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol, en conferencia de prensa, tras reunirse con el estratega.

Los "albos" enfrentarán a Boca el 3 de mayo en el Monumental y el 6 de junio en La Bombonera por la Libertadores.