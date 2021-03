Alejandro Camargo: Mi señora me envió por WhatsApp la foto del arma que le mandaron

El volante de Deportes Melipilla Alejandro Camargo reveló algunos detalles sobre la amenaza de muerte que recibió su esposa, Alejandra Miralles, en la previa del partido que sostuvo su ex equipo. U. de Concepción, ante Colo Colo, en que se definió el descenso de los penquistas.

"Mi señora me lo hizo saber cuando venía a Concepción de vuelta del partido. Por WhatsApp me envió la foto del arma que le mandaron (con el mensaje "que intente ganar tu marido") y me dio impotencia, porque meterse con la familia... o sea, ya meterse con cualquiera está mal, porque es un deporte", sostuvo a Las Ultimas Noticias.

"Me molestó, pero por último que se metan con el jugador, porque uno está acostumbrado. Bueno, mal acostumbrado", continuó.

"Ella llamó a la PDI, hizo una denuncia y se llevó una dirección del perfil de Facebook que la había amenazado e iba a investigar. Luego mandaron un auto de Carabineros adonde vivíamos y estuvieron en comunicación. No la han llamado a declarar", agregó el argentino.

Por otro lado, Camargo contó qu esu fichaje en los "potros" se produjo debido a que el cuadro capitalino "se interesó, insistió bastante".