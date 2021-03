ANFP oficializó el fixture de la primera rueda del Campeonato Nacional

La ANFP anunció este sábado el fixture de la primera rueda del Campeonato Nacional 2021, que comenzará el fin de semana del 27 de marzo.

La primera jornada estará marcada por el duelo del campeón Universidad Católica ante Ñublense, monarca de la Primera B, mientras que Colo Colo recibirá a Unión La Calera y Universidad de Chile quedará libre debido a que hay 17 equipos en el nuevo formato.

Otros duelos de la primera jornada serán los que animen Palestino vs. Deportes Antofagasta, Huachipato vs. Cobresal, Audax Italiano vs. Deportes La Serena, Unión Española vs. Santiago Wanderers, Curicó Unido vs. Deportes Melipilla y Everton vs. O'Higgins.

Además, se dio a conocer que el Superclásico será en la quinta fecha el fin de semana del 2 de mayo, y que el duelo entre Colo Colo y la UC será el fin de semana del 11 de julio en la fecha 11.

Por último, el clásico universitario será en la fecha 14 el primer fin de semana de agosto.

🇨🇱✅ Listo el Fixture del #CampeonatoPlanVital 2021‼



🇨🇱✅ Listo el Fixture del #CampeonatoPlanVital 2021‼



🇨🇱✅ Listo el Fixture del #CampeonatoPlanVital 2021‼



🇨🇱✅ Listo el Fixture del #CampeonatoPlanVital 2021‼



