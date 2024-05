Francisco Arrué:" Trabajamos para sacar el máximo en el umbral de capacidades"

La competitividad de Francisco Arrué, en su rol de entrenador de Audax Italiano, no es lejana a la que destacaba en su época de jugador, por eso que su alegría es cauta y alcanzó para realizar un análisis tras el triunfo ante Huachipato en Talcahuano.

"La clave será siempre el trabajo, por lo que estamos convencidos con el cuerpo técnico y los jugadores creen ciegamente en ello y anterior a nosotros, el cuerpo técnico que estuvo creo que lo hizo bien, pero no habían obtenido los resultados que esperaban. Ahora tenemos forma y un sello. Claro que no me gustó perder ante Colo Colo la semana pasada y lo dije, pero lo que hicimos hoy es el camino", dijo a la señal oficial del torneo.

Sobre el trasncurso del juego, añadió que "pudieron hacer algo más en el aspecto ofensivo, pero en lo defensivo terminó conforme por lo realizado".

Hilando fino, el estratega nacional se detuvo a emitir conceptos más técnicos, pero valiosos a la hora de entender la forma en la que se recuperó de la drrota ante los 'albos' y su proyección en las dos fechas restantes, de la primera rueda.

"Queremos trabajar de la misma forma, ajustando tanto lo defensivo como ofensivo, para que todos estén más seguros en sus labores y lo que me tiene contento es que lo hacemos para conseguir el máximo del umbral de las capacidades y si lo logramos, podremos competir y de buena forma, pero quedan dos partidos y el que viene es Copiapó allá, donde esperamos volver con los puntos", cerró.