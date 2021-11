Este fin de semana se disputa la decisiva penúltima fecha del Campeonato Nacional 2021, en la que se pueden definir descensos, clasificados a las copas y dejar enrielado al nuevo campeón del fútbol chileno.

Fecha 33

Sábado 27 de noviembre

Cobresal vs. Universidad de Chile. 18:00 horas

O'Higgins vs. Deportes Antofagasta. 18:00 horas

Deportes Melipilla vs. Everton. 18:00 horas

Domingo 28 de noviembre

Santiago Wanderers vs. Audax Italiano. 12:00 horas

Colo Colo vs. Unión Española. 18:00 horas

Universidad Católica vs. Huachipato. 18:00 horas

Unión La Calera vs. Deportes La Serena. 18:00 horas

Curicó Unido vs. Palestino. 18:00 horas

Libre : Ñublense