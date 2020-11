La polémica jugada que Julio Bascuñán no revisó en el VAR en el duelo entre Coquimbo y Unión Española

El árbitro Julio Bascuñán nuevamente fue criticado por los hinchas, esta vez por su polémica decisión en una jugada del partido entre Coquimbo Unido y Unión Española en el "Francisco Sánchez Rumoroso", por la fecha 17 del Campeonato Nacional.

Corrían los primeros minutos y en el área hispana fue derribado el volante Joe Abrigo, en una clara falta penal para los piratas. Sin embargo, el árbitro no solo desestimó cobrar la infracción, sino que también no la revisó en el VAR. El registro lo compartió el CDF en su cuenta de Instagram:

Fuera de la cancha, el técnico Juan José Ribera le pedía que chequeara la acción, pero hizo caso omiso. Su medida desató la controversia en redes sociales y muchos fanáticos, también los neutrales, recordaron lo ocurrido en el partido entre Perú y Brasil por Clasificatorias, donde Bascuñán también fue protagonista.

Revisa los comentarios a continuación:

Debería ser obligación para un árbitro ir al monitor a revisar un posible penal. El que debe tomar la decisión debe ser él no los del VAR. Sinvergüenza Bascuñan

Todavía no creo en el penal que no cobro el nefasto de Bascuñan, con VAR no se te puede pasar esa hueá.