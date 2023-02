La programación de la sexta fecha del Campeonato Nacional

Esta semana se disputa la sexta fecha del Campeonato Nacional, con un Huachipato que quiere mantenerse sólido en lo más alto de la tabla de posiciones y con varios duelos atractivos.

Revisa la agenda de la Fecha 6:

Viernes 24 de febrero

- Huachipato vs. Unión Española, 18:00 horas. Estadio CAP, Talcahuano.

- Curicó Unido vs. Universidad de Chile, 20:30 horas. Estadio La Granja.

Sábado 25 de febrero

- Everton vs. Audax Italiano, 12:00 horas. Estadio Sausalito, Viña del Mar.

- Universidad Católica vs. Palestino, 20:30 horas. Estadio por confirmar.

Domingo 26 de febrero

- Unión La Calera vs. Ñublense, 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

- Magallanes vs. Cobresal, 18:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.

- Colo Colo vs. Coquimbo Unido, 20:30 horas. Estadio Monumental.

Lunes 27 de febrero

- Deportes Copiapó vs. O'Higgins, 20:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela".