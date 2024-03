La ANFP dio a conocer la programación de la sexta fecha del Campeonato Nacional, que se jugará entre los días jueves 28 y domingo 31 de marzo.

La fecha será abierta por el duelo de Audax Italiano con Coquimbo Unido, en La Pintana, y cerrada por el Unión Española-Ñublense, en Santa Laura, el domingo.

El líder, Iquique, enfrentará a O'Higgins como visita el jueves, mientras el sábado 30 se vivirán tres partidos: Huachipato-U. Católica, Colo Colo-Everton y Copiapó-La Calera.

El domingo, además del duelo de rojos y chillanejos, Cobreloa recibirá a U. de Chile.

El viernes solo se disputará el Cobresal-Palestino.

Jueves 28 de marzo

- Audax Italiano vs. Coquimbo Unido, 18:00 horas. Estadio Municipal de La Pintana

- O'Higgins vs. Deportes Iquique, 20:30 horas. Estadio El Teniente.

Viernes 29 de marzo

- Cobresal vs. Palestino, 20:30 horas. Estadio El Cobre.

Sábado 30 de marzo

- Huachipato vs. Universidad Católica, 12:00 horas. Estadio Huachipato.

- Colo Colo vs. Everton, 18:00 horas. Estadio Monumental.

- Deportes Copiapó vs. Unión La Calera, 20:30 horas. Estadio "Luis Valenzuela".

Domingo 31 de marzo

- Cobreloa vs. Universidad de Chile, 18:00 horas. Estadio Zorros del Desierto.

- Unión Española vs. Ñublense, 20:30 horas. Estadio Santa Laura.

