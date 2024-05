Los mejores memes que dejaron los rumores de brujerías en Colo Colo

Este viernes 24 de mayo, la vibra del camarín de Colo Colo provocó tensión, pero luego vino el relajo y con ello los infaltables memes, a un día de su duelo ante Deportes Iquique por el Campeonato Nacional.

A continuación, te dejamos el ranking con los 10 mejores, que aparecieron en redes sociales, tras las publicaciones subidas por Rosemarie Eggers, pareja de Erick Wiemberg, quien acusó prácticas esotéricas en el plantel del 'Cacique'.

Jorge Almiron and the rest of the Colo-Colo players trying to revive Leonardo Gil by using witchcraft and prayerspic.twitter.com/i9z9vUSfJW