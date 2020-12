Oscar Salinas contó duro momento personal tras el triunfo de Cobresal sobre la U

El delantero de Cobresal, Oscar Salinas, contó acerca de un duro momento personal luego de la victoria sobre Universidad de Chile en El Salvador, revelando que no pudo asistir al funeral de un tío, el cual se realizó momentos antes de afrontar el partido.

En diálogo con la transmisión de CDF, el atacante expresó que: "Hoy enterraron a mi tío, hermano de mi padre, que también descansa hace 12 años. Le envío fuerza a mis primos y mi tía porque se nos fue una gran persona".

"Mi tío me impulsó a ser lo que soy hoy en día. El fútbol me ha dado mucho, pero también me quitó la posibilidad de poder estar en el funeral de mi padre y ahora en el de mi tío", detalló.

Del mismo modo, señaló que: "En la cancha se te olvida todo, pero queda esa sensación de no poder haber estado en un momento difícil para la familia".