Puedes armar tu equipo y jugar: Lanzan el primer Fantasy del fútbol chileno

Los hinchas de nuestro fútbol descubrirán una nueva y emocionante forma de interactuar en el Campeonato Nacional 2023, gracias a la creación del primer Fantasy oficial del torneo chileno, llamado "Fantasy Movistar", impulsado por Havas Sports & Entertainment, la ANFP y LaLiga Tech.

Revisa acá los accesos directos:

- Web: Fantasyfutbolchile.com

- Apps Android

- App IOS

Fantasy busca desarrollar una nueva forma de disfrutar del fútbol, basada en la estadística y los datos. Se trata de una modalidad, conocida en el mundo del deporte, que permite al usuario acumular puntos basados en sus predicciones sobre los rendimientos de los equipos y jugadores en el mundo real.

El juego estará disponible para la temporada 2023 de la Primera División de Chile, en formatos web y móvil, y ofrecerá a los usuarios la posibilidad de crear y administrar sus planteles en cualquier momento, mientras eligen entre los modos de juego semana a semana o de toda una temporada. También proporcionará las últimas noticias de la competencia, clasificaciones globales y acceso a funcionalidades premium.

"Esta es una nueva forma para generar una mayor interacción entre el fútbol chileno y sus hinchas, particularmente los más jóvenes, y que hoy se relacionan de manera diferente con este deporte, y una de esas instancias es el Fantasy. Desarrollar este juego es una gran noticia, ya que potencia nuestra competencia y abre nuevos espacios de crecimiento", afirmó el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

Fantasy Movistar busca acercar a los usuarios al fútbol nacional, usando la tecnología para que puedan compartir y competir entre amigos. Estas modalidades de juegos ya se han desarrollado de forma importante en las principales ligas del mundo y ahora es el turno de nuestro país.

"Fantasy Movistar será el primer juego de este tipo en Chile. Será una excelente oportunidad para conectar marcas con nuevas audiencias de manera significativa y novedosa. Será una fuente constante de contenidos en torno al fútbol, pero también potencialmente sobre otras disciplinas deportivas en el futuro", destacó Sebastián Haritcalde, director general de Havas Sports & Entertainment.

Fantasy Movistar también tendrá como colaborador estratégico a Radio Cooperativa y su programa de deportes, Al Aire Libre en Cooperativa, que proveerá información deportiva relevante y generará contenido para mejorar aún más la experiencia de los usuarios.

Sobre Fantasy

Fantasy es un juego online de estrategia, en el que se forma un equipo virtual con futbolistas reales. Los juegos Fantasy existen hace más de 15 años. En mercados más desarrollado en Europa, Norteamérica y Asia, podemos ver Juegos Fantasy para diferentes ligas deportivas y disciplinas.

Los usuarios, o managers, ganan puntos basados en conocimientos propios y estadísticas de la vida real (goles, asistencias, remates, lesiones, entre otros), que se convierten en puntos dentro del juego.

Los usuarios juegan contra otros managers y sus equipos. Todo el mundo gestiona su plantilla añadiendo, eliminando, intercambiando y vendiendo jugadores para seguir ganando.

Los usuarios no incurren en gastos para jugar, ya que el juego proporciona presupuestos ficticios para confirmar equipos e interactuar. Fantasy no es un juego de apuestas, dado que los usuarios no invierten dinero buscando algún retorno monetario.

El juego y sus marcas patrocinadoras reconocen con premios "simbólicos" (camisetas, pelotas, indumentaria) y experiencias exclusivas durante el desarrollo del Campeonato Nacional.

Al “Fantasy Movistar” puedes a acceder a través de las tiendas Google Play y App Store.