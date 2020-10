Tribunal de Disciplina multó a Colo Colo y determinó que se juega el partido con Antofagasta

El Tribunal de Disciplina de la ANFP tomó una resolución por el partido suspendido entre Colo Colo y Antofagasta el pasado 26 de septiembre, debido a un caso de Covid-19 en en el club albo.

Según la publicación oficial de la ANFP, el Tribunal determinó que el partido se debe disputar, en una fecha por determinar, y sólo se aplicó una multa económica a Colo Colo, correspondiente a 490 UF, es decir, poco más de 15 millones de pesos, por infracción al Artículo Transitorio N°3, numeral 11 del Código de Procedimiento y Penalidades.

En un documento de 13 páginas, se detallan los argumentos de Antofagasta en su denuncia y Colo Colo en su defensa, por los hechos ocurridos ese sábado 26 de septiembre, cuando se impidió el ingreso del cuadro nortino al Estadio Monumental, debido a que en el recinto no se encontraba personal autorizado, debido a la entrega a destiempo de los exámenes PCR realizado a Colo Colo, que había viajado días antes a Brasil para jugar por Copa Libertadores.

El Tribunal, por su parte, apuntó a la "falta de cuidado y diligencia" de Colo Colo al no programar el regreso de Brasil la misma noche del partido, situación que hubiera permitido realizar y entregar a tiempo los exámenes PCR que demanda el protocolo de la ANFP.

Además, se explica que, en caso de partidos que no lleven a cabo por incumplimiento de protocolo, sólo se aprobaron "sanciones pecuniarias para los clubes infractores y se desestimó establecer la sanción de pérdida de puntos, por grave que sea el incumplimiento".

Por ese motivo, la resolución del Tribunal apunta que "no se acogerá la pretensión contenida en la denuncia en orden a que se decrete la derrota de Colo Colo, por no estar establecida dicha sanción en las normas introducidas por el Consejo de Presidentes on ocasión del retorno del fútbol y no ser aplicable el Código Disciplinario de FIFA".

Esta sanción económica de 490 UF "deberá enterarse dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que esta sentencia se encuentre ejecutoriada", dictaminó la ANFP.

Este fallo fue acordado de forma unánime por los integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina: Exequiel Segall, Santiago Hurtado, Simón Marín, Carlos Espinoza, Alejandro Musa y Carlos Labbé.