Universidad Católica quiere volver al triunfo y seguir como líder en su visita a Cobresal

Universidad Católica quiere reponerse de su derrota a mitad de semana por Copa Libertadores ante América de Cali visitando este sábado a Cobresal en el arranque de la octava fecha del Campeonato Nacional.

Los "Cruzados" se ubican en la cima de la tabla de posiciones, lugar que comparten junto a Unión La Calera y Curicó Unido, los tres con 16 puntos.

Sin embargo, el elenco de la precordillera no vive el panorama más auspicioso, ya que no saben de victorias desde hace dos encuentros, registrando un empate ante los "Cementeros" y tras caer ante los colombianos. Además, cuentan con las bajas de José Pedro Fuenzalida, Edson Puch, Francisco Silva e Ignacio Saavedra.

En la previa del encuentro, el técnico Ariel Holan comentó que: "Para nosotros todos los partidos son importantes, estamos en una muy buena posición en el torneo local y no lo queremos descuidar. Estamos en un club importante, por más que sea un campeonato largo y aunque no arrancamos bien, a diferencia del plano internacional no podemos desmerecer el local".

La posible alineación titular que usará el estratega argentino será con: Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Benjamín Kuscevic, Valber Huerta, Alfonso Parot; Luciano Aued, Marcelino Núñez, César Pinares; Gastón Lezcano, César Munder y Fernando Zampedri.

El cuadro nortino en tanto, arriba a este encuentro en la undécima posición con solo nueve unidades, pero un triunfo los podría acercar a zona de clasificación a copas internacionales.

Los dirigidos por Gustavo Huerta arrastran dos empates consecutivas ante Iquique y Universidad de Concepción, por lo que también tratarán de imponer su localía y quedarse la victoria.

La UC y Cobresal se enfrentarán este sábado a partir de las 12:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio El Cobre con arbitraje de José Cabero, y podrás seguir la acción junto a la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa y por el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.