Venta de entradas para La Serena vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025: precios y cuándo juegan

El Campeonato Nacional 2025 comienza con un enfrentamiento imperdible: el actual campeón, Colo Colo, se mide ante el recién ascendido La Serena. Ambos equipos llegan con grandes expectativas para esta temporada. El equipo dirigido por Jorge Almirón busca defender su título y reafirmar su dominio en el fútbol chileno, mientras que los Granates, tras su retorno a la máxima categoría, pretenden demostrar que está listos para competir al más alto nivel. Este partido promete ser una prueba de fuego para ambos conjuntos, y la afición espera con ansias ver cómo se desarrollará este emocionante duelo.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para La Serena vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025?

Las entradas para este esperado encuentro ya están disponibles para su adquisición. La venta se realiza exclusivamente en línea a través de Ticketmaster Chile. Es importante destacar que la compra está restringida a residentes de la IV Región, y no se permitirán cambios de nominación en las entradas adquiridas. Al momento de ingresar al estadio, los asistentes deberán presentar su cédula de identidad vigente y en buen estado, además del E-Ticket correspondiente. Se recomienda a los aficionados no llevar bolsos o mochilas para facilitar el proceso de entrada. Asimismo, no se permitirá el ingreso con indumentaria que haga alusión a clubes distintos a Club Deportes La Serena.

¿Cuándo y dónde es el partido entre La Serena vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2025?

El encuentro está programado para el domingo 16 de febrero de 2025 a las 12:00 en el Estadio La Portada, ubicado en la ciudad de La Serena.

Último enfrentamiento entre La Serena vs Colo Colo

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se llevó a cabo el 10 de julio de 2022, en el Estadio Monumental. En esa ocasión, Colo Colo se impuso con una contundente victoria por 3-0 sobre Deportes La Serena. Los goles albos fueron obra de Juan Martín Lucero, Pablo Solari y Gabriel Costa.

Con este antecedente, el próximo partido promete ser una revancha para La Serena, que buscará demostrar su crecimiento y fortaleza tras su regreso a la Primera División. Por su parte, Colo Colo intentará reafirmar su supremacía y comenzar la defensa de su título con una victoria. Sin duda, será un encuentro lleno de emociones y buen fútbol que ningún aficionado querrá perderse.