DT de San Lorenzo sobre caso de Ibacache: Yo no estaría en condiciones de explicarlo

El director técnico de San Lorenzo, Rubén Insúa, habló sobre el caso del jugador chileno Alex Ibacache, quien dejó de asistir a los entrenamientos del club.

El trasandino fue consultado sobre este tema en la conferencia de prensa previo a su duelo con Unión: "Yo no estaría en condiciones de explicarlo porque no hablé con él. Hizo su último entrenamiento el martes de la semana pasada. Después no ha tenido ningún tipo de contacto". añadió.

También trato de darle alguna explicación a la desaparición del defensa nacional. "Me imagino que tendrá alguna posibilidad concreta en algún otro club, pero es parte de mi imaginación". comentó

Ibacache no alcanzó a debutar ni a jugar ningún minuto con la camiseta del "cuervo". Aún no se sabe nada sobre su futuro, pero todo indica que no seguirá en Argentina.