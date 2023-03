Hija de Silberman contestó con dureza a Suazo: Aparte de desleal y mentiroso eres tonto

Por medio de su cuenta de Twitter, la hija del agente Alan Silverman, Paola, respondió en extenso y duramente a las palabras de Gabriel Suazo contra su exrepresentante, utilizando apelativos como "mentiroso", "desleal" e incluso "tonto".

Los dardos inciaron directamente hacia el jugador: "O sea, que cuando dijiste que no querías ir a Brasil porque no era Europa, estabas hablando de las vacaciones??? Suazo, aparte de no tener palabra ni lealtad eres enfermo de mentiroso! Averigua lo que es el karma mejor. ¿Se acuerdan que decían que las calladitas eran las peores? Bueno, aplica también a los calladitos que se creen buenos para la pelota".

Luego, "Pao" salió en defensa de su padre. "En 30 años nunca, ningún jugador ni nadie del ambiente, habló mal de ti, todo lo contrario. Pero un muchacho que no cumple contratos, no tiene palabra y no conoce la lealtad seguramente es más creíble".

Alguien q le cuente al muchacho q hay hombres q se dicen enamorados de sus señoras pero igual se las cagan... 🤣🤣🤣 — Pao Silberman (@PaoSilberman) March 31, 2023

"Suazo miente descaradamente. Quien le explicó que no era bueno que llegue a un club tres personas a ofrecerlo fue justamente su agente, al que engañó y le incumplió contrato. ¡Aparte de desleal y mentiroso eres tonto! Personalmente lo escuché decir, '¿y por qué tendría que pasarle plata a Colo Colo?', continuaron los mensajes al lateral de La Roja.

"Además habla de incertidumbre, pero rechazó una oferta de Europa porque era préstamo. Antes de tenerla decía 'yo sé que donde vaya la voy a romper'. Ahí se cagó entero. No te merecías esos agentes, estás donde debes estar", prosiguió.

Lo q hizo suazo no es solo de desleal, mentiroso y traicionero, ademas (y cn su entrevista lo confirma) es de poco hombre! (El presionaba para dar mandatos y ahora se queja!) Alguien q le avise q en la vida t va como actuas... x q me parece q no tiene buen futuro! — Pao Silberman (@PaoSilberman) March 31, 2023

"Alguien que le explique al weón mentiroso de Suazo que cómo se iba a concretar lo de Turquía,si mientras se estaba negociando con ellos él aparece firmando por otro club. Se entiende lo mal parado que deja con eso a sus agentes a los que tenía trabajando, sabiendo que él iba a otro lado, ¿no?", añadió en la seguidilla de tuits.

"Finalmente, la base del asunto es que, incluso aunque todo lo que dice el mentiroso ese fuera cierto, el tenía un contrato vigente con alguien y no lo respetó, lo que es ilegal en cualquier parte y en la FIFA. Todo lo demás es irrelevante", cerró.

El otrora capitán del "Cacique" aseguró en una entrevista que a Silberman "lo único que le importaba era la comisión" y que sostuvo reuniones con Fernando Felicevich antes de cambiar su representación.