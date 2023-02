Mamá de Gabriel Suazo y la primera titularidad de su hijo en Francia: Me puse a llorar

Marcela Urbina, mamá del futbolista nacional Gabriel Suazo, describió su gran emoción tras la primera titularidad de su hijo en Toulouse de Francia, su primera experiencia en el fútbol internacional.

En diálogo con Las Ultimas Noticias, Marcela expresó: "Gabriel nos llamó el martes para decirnos que iba de titular, así es que fue una euforia tremenda acá en la casa, mi esposo Roberto, lamentablemente, no pudo ver el partido porque estaba en el trabajo, pero trató de estar al tanto desde su celular. Yo lo vi junto a mis hijos Iván y Cristóbal, además de Jorge, un sobrino que vino con nosotros. Cuando terminó el partido me puse a llorar, no podía parar de la emoción".

"Retrocedí en el tiempo, me acordé de sus sacrificios y su capacidad mental para lograr sus objetivos. Es un sueño que tuvo toda la vida. Recibió ofertas de muchos equipos, pero su mentalidad siempre fue jugar en Europa. Sabe que es una mejor vitrina y ojalá que llegue mucho más lejos. Esto no fue al azar, sino que fruto del trabajo y sacrificio", añadió.

Tal como hace unos meses, la madre de Suazo recordó los difíciles momentos del jugador en el Colo Colo, cuando era muy criticado: "Gabriel no podía salir de la casa, estaba encerrado junto a su esposa Gabriela. Teníamos que llevarle todo a la casa, por eso quiero destacar a mi nuera: ella lo acompañó en el encierro, también fue mi compañera de sufrimiento y nos consolábamos mutuamente".

Finalmente, habló de Agustín Alonso, el hijo de Suazo que "viene en camino": "Gabriel siempre quiso ser papá, así que está contento. Es súper guaguatero, le gusta regalonear a su hermano chico o a los de los amigos. Creo que va a ser un papá consentidor. Yo estoy chocha también, será mi primer nieto. Lo único que lamento es que voy a estar tan lejos, pero por suerte existen las redes sociales y uno lo puede ver... Queremos viajar a Francia para conocer a nuestro nieto".

El próximo desafío de Toulouse será mayúsculo, este sábado a las 13:00 horas (16:00 GMT) ante PSG de Lionel Messi y Neymar (Kylian Mbappé está lesionado) y habrá que ver si "Gabi" repite titularidad.