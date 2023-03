Pablo Galdames: Fue difícil decirle que no a la UC

El mediocampista chileno Pablo Galdames comentó su presente en la Serie A italiana y además se dio tiempo para referirse a la oportunidad que tuvo para volver al fútbol chileno, específicamente a Universidad Católica.

"Fue difícil decir que no. Tuve una conversación con Ariel (Holan) bastante profunda y decide quedarme en Genoa a pelear un puesto, tenía muy claro mi objetivo de hacer una carrera en Europa, sentía que todavía estoy muy joven y las dos semanas salió lo de Cremonese y lo tomé enseguida", declaró el futbolista en entrevista con los periodistas Balong Radio.

"Después de la gira en Asia (con la selección), llego a Genoa pensando que iba a jugar en Serie B y el DT no me tenía en los planes como un titular del equipo. Después de un mes empieza el torneo, me lesioné y ahí fue cuando tuve el primer acercamiento con el PF, hablamos, estaba en el radar de la UC, que trabajara que tuviera minutos, pero después de la lesión me costó, por eso tomé la decisión de venir a Cremonese", añadió.

Al jugador se le consultó si ha tenido otras opciones de volver a Chile. "Es interesante que todos los mercados de pases suena el teléfono preguntando por mi situación, siempre se ha dado ese tiempo de situaciones para saber cómo estamos y preguntarnos cómo va todo", respondió.