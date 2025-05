20 de años de Blanco y Negro en Colo Colo: En lo deportivo “a Mirko no le cumplieron y se farrearon muchos millones”

Hace veinte años la Asamblea de Socios de Colo Colo , en una votación que debía ser secreta, cuando entró en serios cuestionamientos por parte de los opositores del proyecto de Blanco y Negro (ByN), los encargados de éste hicieron ingresar a Mirko Jozic, con lo cual se anularon los cuestionamientos y a mano alzada ganaron e impusieron una concesión que siempre se dijo que sería sólo a 30 años, y no hasta 120 como después establecieron el contrato firmado por el entonces presidente del club Cristián Varela.

Ese 14 de mayo del 2005, cuando se presentó lo que pretendía ByN en materia deportiva, el coordinador del plan Sergio Guzmán endulzó el oído de los asistentes con una frase ambigua “ queremos que Colo Colo tenga el mejor equipo del mundo”, según reseña el diario El Mercurio del 15 de mayo del 2005.

Y para lograr tales objetivos se trajo a Mirko Jozic para que se hiciera cargo como gerente deportivo. “Hay que salvar a Colo Colo y yo vengo a conseguirlo” planteó el croata al diario La Tercera en una nota del 12 de mayo, y se empezó a hablar que trabajaría con varios de sus conocidos como Jaime Pizarro, Leonardo Véliz a quien había llevado al Sporting de Lisboa, y luego tras la salida de Marcelo Espina puso a Ricardo Dabrowski a cargo del primer equipo.

Blanco y Negro no le cumplió a Mirko Jozic

El proyecto dejó entusiasmados a muchos, porque hablaban de cifras millonarias, ya Leonardo Véliz que fue parte de esta nueva orgánica e inicialmente se mostró convencido que funcionaría, los hechos le demostraron lo contrario según comentario a Al Aire Libre: " yo fui testigo directo de todo lo que se prometió. Era un proyecto global, para mejorar no solamente lo deportivo, también mejorar la infraestructura, la parte social, pero esa corporación que después que dejó al margen a los socios".

El “Pollo” Véliz recuerda que en lo deportivo se quería trabajar en todas las áreas: “a Mirko le propusieron que se hiciera cargo de este proyecto, y él por todo el amor a Colo Colo aceptó. Yo quedé a cargo de la parte formativa, íbamos a desarrollar escuelas de fútbol en todas las comunas para nutrir al equipo. Era concejal de Santiago y hablé con el alcalde Raúl Alcaíno, y la única comuna donde se hizo algo fue en Las Condes con el alcalde Francisco de La Maza”.

El adiestrador recuerda en Al Aire Libre que para el primer equipo hubo una promesa de inversión: “se le dijo a Mirko que habría dos millones de dólares para contratar jugadores, y él quería replicar lo que se hizo en el Sporting de Lisboa de traer futbolistas de proyección y que después podrían ser vendidos a mayor precio”. Pero las promesas quedaron en nada. "Mirko no aguantó más, y se abortó este proyecto. Eso fue porque no le cumplieron. Yo iba a las reuniones con él, exigía los dineros, y en una ocasión le dijeron que tenían 600 mil dólares para el proyecto, y les hizo ver que con eso no alcazaba y no se podría hacer lo que estaba planificado. Se aburrió y se dio cuenta cómo era esta gente", relató el Pollo.

El despilfarro de Blanco y Negro

Hace un lustro ByN propuso una meta deportiva para el centenario, tener 60 por ciento de jugadores de casa en la plantilla estelar, lo que no se cumplió ni de cerca , en otro fracaso que suma la concesionaria, y que según Leonardo Véliz no ha sido capaz de sacar jugadores: "no me vengan con Matías Fernández o Arturo Vidal, ellos fueron formados por el Club Social antes de ByN . El 60-40 y las divisiones menores han sido un fiasco. La Casa Alba que la estructuraron ellos ha sido un desastre, imagina la cantidad de jugadores que sacaron y resultaron Jordhy Thompson y Joan Cruz, que lo único que quieren jugar seis meses y luego irse".

El entrenador que alcanzó el tercer lugar del mundo con la Selección sub 17 en Japón el '93, plantea además que los aviones propuestos no fueron hechos por especialistas: “cuando hicieron el Colo Colo 2.0 lo expuso un gerente, y no sabía de fútbol y nada de eso, después uno lo ve y no se concretó ningún punto”.

Para Véliz, que estuvo en ese proyecto inicial con Mirko Jozic el tema era claro porque si querían lograr éxito “la panacea estaba en trabajar en las divisiones menores, pero barrieron con todo eso, parece que sólo les gustó recibir las platas del canal que transmite, vender jugadores y coludirse con representantes. Y Colo Colo está pagando los errores de estos veinte años de despilfarro, donde se han farreado muchos millones y lo han gastado en otras cosas”, cerro el puntero histórico, que con los Albos estuvo a punto de alcanzar la Copa Libertadores en 1973, y hace un análisis preocupante de la realidad deportiva, donde no se cumplió lo prometido, y él lo sabe muy bien, porque lo vivió, no se lo contaron.