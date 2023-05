Amigo de Fabián Castillo: Me comentó que le gustaría regresar a Colombia

El delantero colombiano Andrés Escobar entregó importante información sobre su amigo y compatriota Fabián Castillo y un supuesto interés de dejar Colo Colo para regresar a su país natal.

Escobar dijo en Deportes en Común: "Estuve en Chile hablando con Fabián Castillo, y me comentó que también le gustaría regresar. Me dijo que si yo volvía él también, haciendo el sacrificio en lo económico", aseguró Escobar.

Castillo no ha tenido un buen pasar en el "Cacique", anotando dos goles y dando dos asistencias, estando lesionado muscularmente, además, desde el pasado 9 de abril.

En declaraciones entregadas hace un par de semanas a nuestro programa Al Aire Libre en Cooperativa, el "rayo" señaló: "No he dado ni el 30 por ciento de lo que soy, eso me pone triste porque vine con mucha ilusión y expectativas", añadiendo al resto de la prensa sobre su posible salida: "Si no sigo no pasa nada, así es el fútbol".